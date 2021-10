Vermehrt Diebstähle von Autos mit Keyless-Go-System in Thüringen

Die Täter verlängern das Funksignal des Schlüssels und gaukeln dem Auto so vor, dass sich der Autoschlüssel in unmittelbarer Nähe befindet. (Symbolfoto)

Gotha. In Thüringen kam es in letzter Zeit vermehrt zu Diebstählen von Autos, die mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind. Die Polizei gibt Tipps.

In den zurückliegenden Jahren kam es in Thüringen mehrfach zum Diebstahl von teils hochwertigen Fahrzeugen. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei in zwei Straftaten von Anfang September, bei denen im Landkreis Gotha ein Audi und ein Mercedes gestohlen wurden. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober ereignete sich nun eine weitere Tat im Ilm-Kreis: ein oder mehrere Täter verschafften sich Zugang zu einem Audi in Oberpörlitz und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Der Beuteschaden liegt allein bei diesen drei Diebstählen bei über 150.000 Euro.

Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufbewahren

Teils gelang es der Kriminalpolizei die Spuren der Diebe aufzunehmen und so konnte sie im September einen Tatverdächtigen in Brandenburg festnehmen. In allen Fällen dauern die Ermittlungen noch an. Alle gestohlenen Fahrzeuge vereint ein besonderes Schließsystem: das Keyless Go. Mit dieser Funktion können ohne aktive Schlüsselbetätigung die Türen entriegelt und das Fahrzeug gestartet werden. Allein die räumliche Nähe zwischen Schlüssel und Auto reicht hierfür aus. Diese Alltagserleichterung nutzen die Täter für ihre Diebstähle. Sie verstärken mit technischen Hilfsmitteln das Funksignal und "suggerieren" dem Fahrzeug damit, dass sich der Schlüssel in der Nähe befindet. Anschließend kann es ohne weiteres gestartet und weggefahren werden. Zu Hause die eigenen Fahrzeugschlüssel in der Nähe der Haustür aufzubewahren, wie es millionenfach in Deutschland üblich ist, vereinfacht den Tätern das Agieren enorm.

Schlüssel in Alufolie wickeln wird nicht empfohlen

Doch es gibt Verhaltensweisen, die den Tätern ihr Vorhaben erschweren und womit man sein Fahrzeug vor Diebstahl schützen kann. Vorab sei erwähnt, dass der verbreitete Trick, den Schlüssel in Alufolie zu wickeln, nicht empfohlen wird. Folgende Hinweise können helfen, dass es nicht zu derartigen Straftaten kommt:

informieren Sie sich, ob das Keyless Go System im Fahrzeug deaktiviert werden kann (zum Beispiel in den Fahrzeugeinstellungen oder durch eine Werkstatt),

parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich in einem abgeschlossenen Raum (zum Beispiel einer Garage),

bewahren Sie den Funkschlüssel nicht der Nähe der Haustür auf,

nutzen Sie eine dichte Hülle zur Aufbewahrung des Keyless-Schlüssels,

lassen Sie zusätzliche Sicherungssysteme (zum Beispiel einen Lenksäulensperre) einbauen.

Weitere hilfreiche Informationen finden Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder (ProPK). Die Polizeiliche Beratungsstelle der LPI Gotha steht Ihnen auch jederzeit für ihre Fragen zur Verfügung.