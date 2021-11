Vermutlich gezündelt: Feuer in Erfurter Hochhaus

Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus am Erfurter Juri-Gagarin-Ring.

Erfurt. Am Sonntagabend musste die Erfurter Feuerwehr an den Gagarin-Ring ausrücken.

Zu einem Brand im Treppenhaus wurde die Feuerwehr am Sonntagabend in den Juri-Gagarin-Ring 24 in Erfurt gerufen. Dort hat vermutlich eine der Polizei bekannte männliche Person vor einer Wohnungstür einen Karton mit unbekannten Inhalt abgestellt und in Brand gesetzt. Bewohner des Hauses konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Auch ein Rettungswagen kam zum Einsatz.

