Verspätungen und Zugausfälle: Bahnstrecke zwischen Eisenach und Erfurt gesperrt

Gotha Derzeit ist die Strecke zwischen Eisenach und Erfurt gesperrt. Mit Zugausfällen und Verspätungen muss gerechnet werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

Die Bahnstrecke zwischen Eisenach und Erfurt musste am Montagmittag gesperrt werden. Grund ist ein Notarzteinsatz am Gleis in Gotha.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, müssen Verspätungen eingeplant werden. Auch Ausfälle sind möglich. Weiter heißt es, dass Fernverkehrszüge weiträumig umgeleitet werden.

Kunden werden gebeten, sich vor Reiseantritt über Verbindungen auf der Homepage der Deutschen Bahn zu informieren.

