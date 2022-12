Viele Einbrüche in Firmenfahrzeuge in Erfurt – Täter haben Werkzeug im Visier

Erfurt In Erfurt häufen sich seit dem 15. Dezember die Einbrüche in Firmenfahrzeuge. Was die Polizei nun rät.

In Erfurt kommt es derzeit vermehrt zu Einbrüchen in Firmenfahrzeuge. Allein in der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte neun Firmenwagen aufgebrochen und dabei einen großen Schaden verursacht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Diebe haben es demnach auf hochwertige Markenwerkzeuge abgesehen. In den meisten Fällen wurden die Schiebetüren der Wagen aufgebrochen.

Werkzeuge im Wert von über 37.000 Euro erbeutet

Bei den neun betroffenen Autos liegt den Angaben zufolge der Sachschaden bei über 16.000 Euro. Erbeutet haben die Diebe in dieser Nacht Werkzeuge im Wert von über 37.000 Euro. Am vergangenen Wochenende waren bereits sieben Fahrzeuge von Dieben geöffnet worden. Der Schaden liegt nach Angaben der Sprecherin bei über 9000 Euro.

Um Firmenfahrzeuge vor Dieben zu schützen, sollten diese über Nacht möglichst in Garagen oder auf verschlossenen Grundstücken abgestellt werden, rät die Polizei in ihrer Mitteilung.

