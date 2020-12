Vier Festnahmen bei umfangreicher Drogenrazzia im Ilm-Kreis

Auch in Marlishausen durchsuchte die Polizei ein Haus.

Arnstadt. Im Ilm-Kreis wurden am Donnerstag zehn Objekte von der Polizei durchsucht. Vier Personen seien festgenommen worden.

Am Donnerstag wurden durch die Polizei an insgesamt zehn Objekten im Ilm-Kreis Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem illegalen Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Durchgeführt. Wie die Polizei informierte, seien diverse Betäubungs- und Beweismittel sichergestellt worden.

Darüber hinaus wurden insgesamt vier Personen festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Erfurt werde am Freitag über die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen bzw. die Beantragung von Haftbefehlen entschieden.

Weitere Einzelheiten könnten auf Grund der noch andauernden Ermittlungen noch nicht bekannt gegeben werden, hieß es von der Polizei.