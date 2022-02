Zwei Motorräder im Wert von 20.000 Euro im Eichsfeld gestohlen

Rengelrode. In den vergangenen Tagen sind im Eichsfeld zwei Motorräder aus einer Garage gestohlen worden. Der Wert der Maschinen beläuft sich auf 20.000 Euro.

In den vergangenen fünf Tagen sind Unbekannte in eine Garage in Rengelrode eingebrochen. Gewaltsam verschafften sie sich zu dem Abstellort Zutritt.

Die Diebe erbeuteten zwei Krafträder sowie zwei Motorradkombis. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Yamaha R1 und ein sogenanntes PIT-Bike. Der Beuteschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt nun zum Tatgeschehen und den Tätern.

