Vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Erfurt

Die vier Insassen des Autos kamen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Alach. Bei Erfurt kam es am Samstag zu einem Unfall. Vier Insassen eines Autos wurden schwer verletzt

Am Samstagvormittag musste die Straße zwischen Zimmernsupra und Alach bei Erfurt nach einem schweren Verkehrsunfall kurzzeitig voll gesperrt werden. Wie die Polizei informierte, habe ein 75-jähriger Autofahrer auf der Höhe des Abzweigs in Richtung Töttelstedt beim Linksabbiegen ein ihm entgegenkommendes Auto übersehen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Das mit vier Personen besetzte Auto wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und prallte gegen einen Baum.

Die Insassen erlitten schwere Verletzungen, welche aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich waren. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr wurden durch die Polizei aufgenommen.

