Dransfeld. Schwerer Unfall am Samstagabend bei Göttingen: Vier Menschen sterben nach einer Kollision, zwei Menschen werden schwerst, fünf leicht verletzt. Am Sonntag war die Unfallstelle weiter gesperrt.

Vier Tote bei Unfall nahe Göttingen – sieben Verletzte

Bei der Kollision mehrerer Autos sind in Niedersachsen vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden am Samstagabend nahe Göttingen schwerst, fünf Menschen leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Sonntagmorgen war die Bundesstraße 3 an der Unfallstelle weiter gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Überholversuch einer 23-jährigen Autofahrerin kurz hinter dem Ortsausgang von Dransfeld zu dem Unfall. Die Frau wollte laut Polizei einen vor ihr fahrenden Wagen überholen, als ihr Auto gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Die 23-Jährige sowie drei Insassen des entgegenkommenden Wagens im Alter von 65, 62 und 86 Jahren wurden dabei tödlich verletzt. Zwei weitere Insassen der beiden Unfallwagen wurden schwerst verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Rettungswagen, Notfallseelsorger und mehrere Ortsfeuerwehren vor Ort

In der Folge kam es zu weiteren Unfällen, an denen drei Autos beteiligt waren. Deren fünf Insassen im Alter zwischen 17 und 65 Jahren wurden leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat die Ermittlungen übernommen. Wie lange die Sperrung der Unfallstelle bestehen bleibt, war zunächst noch unklar.

Bis in die Nacht waren laut Polizei unter anderem mehrere Rettungswagen, Notfallseelsorger und mehrere Ortsfeuerwehren vor Ort. „Die intensiven Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden am Sonntag fortgesetzt“, hieß es von der Polizei.

