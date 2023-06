Vier Verletzte und über eine Million Euro Schaden bei Firmenbrand in Südthüringen

Queienfeld. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen brach am Mittwochmorgen in einer Firma ein Brand aus. Vier Personen kamen in ein Krankenhaus.

Bei einem Brand in einer Firma in Queienfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen entstand am Mittwochmorgen hoher Sachschaden. Wie die Polizei informierte, mussten vier Mitarbeiter mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Schaden werde derzeit auf über eine Million Euro geschätzt. Etwa anderthalb Stunden nach Brandausbruch hatten die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

