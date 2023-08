Das Kind trieb im Schwimmbad in Schleusingen leblos im Wasser. (Symbolbild)

Vierjähriger trieb leblos im Wasser: Kind in Schleusingen bei Badeunfall schwer verletzt

Schleusingen. In Schleusingen ist ein Kind bei einem Badeunfall schwer verletzt worden. Es musste per Hubschrauber ins Klinikum gebracht werden.

In Schleusingen (Kreis Hildburghausen) ist am Montagmittag ein Kind bei einem Badeunfall schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei trieb das Kind leblos im Wasser des Freibades. Er wurde rausgezogen, reanimiert und anschließend per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Jena gebracht, wie der MDR hatte berichtet.

Wie lange das Kind bereits im Wasser trieb, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

