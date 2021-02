Behinderungen auf A4 wegen quer stehender Lkw – THW im Einsatz

Auf der A4 hinter der thüringischen Landesgrenze in Fahrtrichtung Frankfurt/Main geht derzeit nichts mehr. Laut einem Sprecher der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld gibt es große Probleme zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach an einer Steigung wegen quer stehender Lkw.

Live-Blog: Alle aktuellen Infos zum Schneechaos in Thüringen

Inzwischen ist hier das Technische Hilfswerk im Einsatz, um die Lkw wieder fahrbereit zu bekommen. Dadurch ist der Verkehr nahezu komplett zum Erliegen gekommen, die Anschlussstellen ab Herleshausen bis Hönebach sind derzeit komplett gesperrt.

Zudem kam es kurz hinter dem Rasthof Eisenach zu einem schwereren Unfall, bei dem sich nach Polizeiangaben ein Auto überschlagen hat. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zu den Verletzten und zur Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch der Rasthof Eisenach ist wegen quer stehender Lkw gesperrt. Die Fahrtspur in Richtung Dresden ist aber frei.