Vollsperrung in Erfurt-Linderbach – 22-Jähriger fährt mit Mercedes unter Laster

Unfall in Erfurt Linderbach

In Erfurt-Linderbach ist am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Mercedes unter einen LKW-Auflieger gefahren. Der Fahrer des Lkw wollte nach links in Richtung Erfurt abbiegen. Der Fahrer des PKW ist möglicherweise bei Rot in Richtung Weimar unterwegs gewesen und so kam es zu dem folgenschweren Unfall. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang. Der PKW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dem Fahrer des LKW geht es soweit gut.

Foto: Marcus Scheidel