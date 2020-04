Erfurt. In der Nacht zu Mittwoch lieferte sich ein junger Motorradfahrer eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Innenstadt.

Vom Anger aus mit 120 km/h durch die Erfurter Innenstadt

In der Nacht zu Mittwoch hielt ein 21-jähriger Motorradfahrer die Erfurter Polizei in Atem. Der Verkehrsrowdy wurde samt Sozius auf dem Anger festgestellt und sollte einer Kontrolle unterzogen werden, so die Polizei.

Der Mann flüchtete mit teilweise mehr als 120km/h durch die Innenstadt in Richtung Erfurt Nord. Dabei missachtete er Verkehrsschilder, sowie rote Ampeln. Da die Beamten das Kennzeichen des Mannes erkennen konnten, passten sie ihn an der Wohnanschrift ab. Das Motorrad hatte er nicht dabei und stritt ab, gefahren zu sein.

Kurz darauf erschien auch die Freundin des Mannes. Sie bestätigte den Polizisten den Vorfall und gab an, als Sozia auf dem Motorrad gesessen zu haben.

Da der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Eine kleine Menge Rauschgift wurde sichergestellt.

