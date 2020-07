Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Dach gestürzt: Mann bei Arbeitsunfall in Nordhausen schwer verletzt

Ein Dachdecker musste am Mittwoch in Nordhausen nach einem Arbeitsunfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 54-Jährige bei Arbeiten am Dach eines Reiterhofes etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.