Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Kaufrausch überkommen: Cabrio gestoppt - Baumritzer - Drei Autos aufgebrochen

Erfurter Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am 29. Februar gegen 13:30 Uhr in der Erfurter Schillerstraße ein BMW-Cabrio erblickten. Die Fahrerin und ihre Tochter waren zuvor in einem Möbelhaus einkaufen und bemerkten laut Polizeibericht offensichtlich erst auf dem Parkplatz, dass das Ladevolumen eines Cabrios durchaus begrenzt sein kann.

Die frisch erworbenen Möbelkartons stellten sie hochkant in den Fußraum der Sitzplätze, in der Annahme diese somit ordnungsgemäß gesichert zu haben.

Dass dem nicht so war, verdeutlichten die Beamten bei der Kontrolle. Die Ladung musste im Beisein der Kollegen erneut und nun gesichert verstaut werden, bevor die Weiterfahrt gestattet wurde. Außerdem wurde vor Ort aufgrund unsachgemäßer Ladungssicherung ein Verwarngeld erhoben.

Die Polizei weist darauf hin, dass unsachgemäß gesicherte Gegenstände bereits bei einer Notbremsung zum lebensgefährlichen Geschoss für die Fahrzeuginsassen werden können.

Baumritzer in Innenstadt

Sonntagvormittag trieb ein Baumfrevler sein Unwesen in der Erfurter Innenstadt. Der Mann wurde beobachtet, wie er vermutlich mit einem Teppichmesser diverse Bäume am Hirschgarten mit mehreren Einschnitten „verzierte“. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person in Richtung Regierungsstraße und konnte nicht mehr festgestellt werden. Das unerlaubte Einritzen in fremde Bäume ist nicht nur der Baumgesundheit abträglich, wie es im Polizeibericht treffend formuliert wurde, sondern im Regelfall auch strafbar. Aus diesem Grunde wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Drei Autos in Sömmerda aufgebrochen

In der Nacht zum Samstag wurden gleich drei Autos in Sömmerda aufgebrochen.

Bei einem Honda wurde in der Thomas-Müntzer-Straße die Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeugbatterie und die vordere Kennzeichentafel entwendet. Der Sachschaden wird hier mit ca. 300 Euro beziffert.

Am Sportpark Fichtestraße wurde bei einem dort geparkten Ford ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Aus dem Pkw selber wurde nichts entwendet.

Ein in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellter Kleintransporter MAN ereilte das gleiche Schicksal. Aus diesem wurde ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Der Sachschaden wird mit 300 Euro angegeben.

Weiterhin sollte am Sonntagmorgen um 3:25 Uhr in Sömmerda in der Erfurter Straße ein Fahrer eines E-Scooters kontrolliert werden. Dieser stürzte beim Fluchtversuch und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Der Scooter wies zudem keine vorgeschriebene Versicherung auf. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Zu den Delikten wurden Anzeigen gefertigt.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen