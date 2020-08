Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Sonne geblendet: 19-jähriger verletzt Autofahrerin bei Kollision

Bei einem Autounfall ist am Samstagmittag eine Frau bei einer Kollision in Jagdshof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-jährige Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Sonneberg, als ihn in einer Linkskurve die Sonne blendete. Er sei auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit der 42-jährigen Autofahrerin kollidiert, die ihm entgegen kam.

Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Bei dem Auto des 19-Jährigen wurde bei der Kollision das linke Vorderrad abgerissen.