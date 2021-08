Bei einem Verkehrsunfall in Tanna wurde ein 52-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild)

Vorfahrt missachtet: Schwerverletzter bei Unfall in Tanna

Tanna. Ein 52-Jähriger wurde bei einem Unfall in Tanna im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt. Weil ihm die Vorfahrt genommen wurde, kam es zum Zusammenstoß.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Tanna schwer verletzt. Der 82-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Neuen Straße unterwegs und beabsichtigte, in Richtung Bahnhofstraße zu fahren.

Dabei missachtete der 82-Jährige die Vorfahrt und stieß mit einem Fahrzeug zusammen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 52-jährige Fahrer dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 82-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

