Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer kollidiert mit Autofahrer und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto wurde am Samstag in der Eisenacher Straße ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der 44-jährige Biker wollte mit seiner Yamaha am Abzweig zur Zeppelinstraße geradeaus weiter in Richtung Stadtzentrum fahren. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen Mazdafahrers, welcher aus der Zeppelinstraße kommend nach links in die Eisenacher Straße Richtung Stadtausgang fuhr.

Bei dem Unfall stürzte der Motorradfahrer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Am Mazda und am Motorrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro.

