Vorwurf der fahrlässigen Tötung in Pflegeheimen: Razzien in mehreren Thüringer Objekten

Weimar Die Stadt Weimar erstattet Strafanzeige wegen "diverser Missstände in einem Pflegeheim". Am Donnerstag gab es Razzien in mehreren Objekten in Thüringen.

In Thüringen gab es am Donnerstag in mehreren Objekten Durchsuchungen der Polizei. Wie die Polizei informierte, habe die Stadt Weimar bereits im Januar Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Kriminalpolizeistation Weimar erstattet.

Hintergrund war der Verdacht diverser Missstände in einem Pflegeheim in Weimar und mögliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, welche durch einen Arzt festgestellt und gemeldet worden seien, als dieser in der Einrichtung zum Einsatz kam.

Aufgrund der hohen Infizierten- und Sterblichkeitsrate von Bewohnern dieses Pflegeheims an oder mit dem Corona-Virus sei die Stadt Weimar verpflichtet gewesen, zu handeln. Aufgrund der Strafanzeige leitete die Staatsanwaltschaft Erfurt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen verantwortliche Mitarbeiter des Pflegeheimes ein und beantragte beim Amtsgericht Erfurt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Die vom Amtsgericht Erfurt erlassenen Beschlüsse würden nun seit Donnerstagmorgen in mehreren Objekten in Thüringen durch Kräfte der Landespolizeiinspektion Jena und der Staatsanwaltschaft Erfurt umgesetzt.