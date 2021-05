Wäschedieb stiehlt Uniformteile – Drogen am Skaterpark – Langfinger auf Baustelle

Erfurt. Diebe hatten es in Erfurt auf Wäsche und eine Baustelle abgesehen. Zudem endete eine Personenkontrolle für einen 26-Jährigen hinter Gittern. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ihren Augen traute am Montagmorgen eine Erfurterin nicht, als sie ihre Wäsche von der Leine nehmen wollte. Unbekannte hatten die über Nacht zum Trocknen aufgehängte Wäsche aus einem Windfang gestohlen. Laut Polizei hatten es die Langfinger dabei auf Kindersachen sowie Uniformteile einer Security Firma abgesehen. Die gestohlene Wäsche habe einen Wert von circa 150 Euro.

Drogen am Skatepark gefunden

Bei Kontrollen in der Kranichfelder Straße im Bereich des Skaterparks haben Polizisten am Montagabend in Erfurt mehrere Tütchen Marihuana gefunden und sichergestellt. Einer der sich dort aufhaltenden Jugendlichen habe versucht zu flüchten, sei aber gestellt worden, so die Polizei. Wem die Drogen gehören, konnte bislang nicht geklärt werden. Vermutlich hatten die Teenager die Drogen beim Erblicken der Polizisten weggeworfen, in der Hoffnung dass diese sie nicht finden.

Diebe auf Baustelle unterwegs

Langfinger verschafften am Wochenende Zutritt zu einem Rohbau im Rieth und brachen mehrere Türen auf. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Diebe eine Leiter, Wasserwaage, Akkuschrauber und Schlagschrauber im Wert von mehr als 600 Euro.

Personenkontrolle endet hinter Gittern

Eine Personenkontrolle ist am Montag für einen 26-jährigen Erfurter dumm gelaufen. Laut Polizei stellte sich dabei heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die geforderten 1700 Euro nicht aufbringen konnte, komme er nun für über 100 Tage hinter Gitter.

