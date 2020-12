Waffenfund bei mutmaßlichem Reichsbürger in Sondershausen

Zwei Tage lang waren Polizisten in einer Gartenanlage in einem Sondershäuser Ortsteil im Einsatz. Und auch jetzt sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen

Am Dienstag, 15. Dezember, nahmen Polizisten am Mittag einen 55-jährigen Mann in einem Gartenhaus fest. Er ist der Polizei als sogenannter Reichsbürger bekannt und steht laut Polizei im Verdacht, zuvor seinen Vermieter und dessen Begleiter körperlich attackiert und mit einer Waffe bedroht zu haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt haben könnte, weshalb ein sofortiger Einsatz erforderlich war.

Nach der Festnahme erfolgten, in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mühlhausen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Gartenhaus und auf dem Grundstück, um die benutzte Waffe zu finden. Hierbei stellten die Beamten neben zahlreichen erlaubnisfreien Waffen auch Materialien sicher, die auf den Handel und Anbau von Betäubungsmitteln hinweisen. Die Durchsuchungsmaßnahmen mussten am Mittwoch fortgesetzt werden, da die Beamten am Dienstag das vermeintliche Tatmittel nicht fanden.

Geladener Revolver samt Munition beschlagnahmt

Im Laufe des zweiten Durchsuchungstages konnte dann ein geladener Revolver mit dazugehöriger Munition im Gartenhaus aufgefunden und beschlagnahmt werden. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der 55-Jährige nach dem Auffinden der Waffe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen am Dienstag, die in der Kriminalpolizei Nordhausen geführt werden, dauern an. Alle Beteiligten, die leicht verletzt waren, machen derzeit gegenteilige Aussagen. Der 55-Jährige muss sich außerdem auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Weitere Polizemeldungen aus Thüringen