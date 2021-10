Wahrscheinlich Wespennest mit Gasbrenner entfernt - Scheune im Landkreis Hildburghausen fängt Feuer

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Freitagvormittag hat eine Scheune in der Straße "Am Dambach" in Neuendambach lichterloh gebrannt.

Scheune in Südthüringen steht in Flammen

Neuendambach. Am Freitagvormittag hat es in Neuendambach gebrannt. Eine Scheune hatte dort Feuer gefangen. Der Besitzer der Scheune soll versucht haben, ein Wespennest mit einem Gasbrenner abzubrennen.

Freitagvormittag hat eine Scheune in der Straße "Am Dambach" in Neuendambach lichterloh gebrannt. Aus bislang nicht geklärter Ursache fing das etwa 20 Quadratmeter große Gebäude Feuer und brannte nahezu vollständig aus, so die Polizei. Anderen Informationen zufolge hatte der Besitzer versucht, ein Wespennest verbotenerweise mit einem Gasbrenner zu entfernen.

Das nur etwa 50 Meter davon entfernt stehende Wohnhaus wurde glücklicherweise nicht beschädigt. Ein 59-Jähriger versuchte noch, die Flammen zu löschen, verletzte sich dabei aber und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Schaden von ungefähr 30.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: