Waldkauz hängt mehrere Tage in Angelschnur fest – Freiwillige Feuerwehr kann den Vogel retten

Der Vogel war wahrscheinlich mehrere Tage schon in seiner hilflosen Lage, da er bei seiner Rettung ausgehungert war. Foto: Silvio Dietzel

Die freiwilligen Helfer fanden das Tier in einem ufernahen Gestrüpp vor. Hier hatte der Kauz sich in der Sehne verfangen. Mit einem Schlauchboot näherten sich vorsichtig die Tierretter, um den Vogel nicht weiter zu verschrecken. Schließlich wurde der Waldkauz aus seiner gefährlichen Lage befreit. Anschließend entfernten die Feuerwehrleute die Angelsehne vollständig aus dem Gestrüpp.

Der junge Waldkauz wurde noch von einem Tierarzt untersucht, welcher keine Verletzungen feststellte. Vorsichtshalber wurde der Vogel aber an den Tierservice Sondershausen übergeben. Dieser wird in den kommenden Tagen versuchen, das Tier wieder aufzupäppeln, damit es wieder in die Natur entlassen werden kann. Wahrscheinlich war der Kauz bereits einige Tage gefangen, denn er war richtiggehend abgemagert.

In diesem Zusammenhang bittet der Tierservice Sondershausen alle Angler darum, zerrissene Angelschnüre nicht einfach ins Gestrüpp zu werfen oder achtlos im Wasser zurückzulassen.