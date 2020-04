Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waltershausen: Drei Minuten weg, Fahrrad geklaut

Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 88

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagnachmittag wurde bei drei Fahrzeugen eine Überschreitung von mehr als 21 km/h, bei zulässigen 100 km/h, festgestellt. Der Schnellste wurde mit 161 km/h geblitzt. Er muss neben einem Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten, auch wenn das Verkehrsaufkommen in der jetzigen Situation geringer ist.

Auseinandersetzung mit Körperverletzung

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Eisenacher Landstraße kam es Donnerstagvormittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26- und 29-jährigen Bewohner. Der 26-Jährige musste für einige Zeit in Gewahrsam. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,8 Promille gemessen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Drei Minuten weg - Fahrrad gestohlen

Ebenfalls in Waltershausen wurde am Mittwoch ein Fahrrad vor einer Bankfiliale in der Schulgasse gestohlen. Es war mit einem Schloss gesichert, dieses sei aber aufgeknackt worden. Der oder die Geschädigte kann den Tatzeitraum auf zwischen 19.30 und 19.33 Uhr einschränken. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03621/781124.

Stadtilm: Überholvorgang wird teuer

Frau randaliert in Zug und versucht Polizist zu beißen