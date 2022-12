Unbekannte haben in Bad Langensalza insgesamt 20 Weihnachtsbäume gestohlen.

Weihnachtsbaumdiebstahl: 20 Nordmanntannen in Bad Langensalza gestohlen

Bad Langensalza. Weihnachtsbäume gehören für viele zu einem schönen Weihnachtsfest einfach dazu. 20 Nordmanntannen waren jetzt auch bei Dieben in Bad Langensalza heiß begehrt.

Weihnachtsbäume waren das Ziel unbekannter Diebe in Bad Langensalza. Donnerstagvormittag hatten Mitarbeiter bemerkt, dass 20 Nordmanntannen am Verkaufsstand am Lindenbühl fehlten.

Anscheinend waren die Täter in der Nacht durch den Bauzaun auf das Gelände gelangt und hatten die Bäume entwendet. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von 600 Euro. Die Polizei hat erste Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

