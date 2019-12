Aue. Es sollte eine besinnliche Feier für Bedürftige in Aue werden, doch sie endete blutig.

Weihnachtsfeier in Pfarrhaus eskaliert – 51-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Weihnachtsfeier in Sachsen ist es am späten Heiligabend zu einer Messerstecherei mit zwei Verletzten gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch in Chemnitz mitteilte, hatte die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St.-Nicolai im erzgebirgischen Aue-Bad Schlema zu einer Veranstaltung für Bedürftige in das Pfarrhaus eingeladen. Dabei sei es bei der Ausgabe von Geschenken zu Streitigkeiten gekommen.

Ein 53-jähriger Mann aus Syrien habe daraufhin die Veranstaltung verlassen. Zuvor sei er mehrfach „zur Ordnung gerufen“ worden. Wenig später sei eine Gruppe von Männern, die - so die Polizei - „augenscheinlich als Personen aus dem arabischen Raum beschrieben wurden“, erschienen und es sei erneut ein Streit entstanden. Dabei wurde ein 34-jähriger Iraner angegriffen.

Ein 51-Jähriger, der den Streit schlichten wollte, wurde durch eine Stichverletzung schwer verletzt. Laut MDR handelte es sich dabei um einen Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen über den Tathergang dauern an, hieß es.