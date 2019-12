Weimar-Atrium evakuiert

Weimar. Nach dem Signal einer Brandmeldeanlage ist am Freitagabend das Weimar-Atrium für etwa 45 Minuten geräumt worden. Alle Kunden mussten gegen 20 Uhr das Haus verlassen. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr rückte an und suchte mit den Haustechnikern nach der Ursache. Das stellte sich als schwierig heraus, weil das Signal in der Tiefgarage ausgelöst wurde, dort aber keine Ursache erkennbar war. Des Rätsels Lösung fand sich später in einem Geschäft neben der Tiefgarage: Offenbar durch einen Bedienfehler an einer Mikrowelle war Essen angebrannt.