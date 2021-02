Drei Notrufe innerhalb einer Minute beim Weimarer Gefahrenschutzzentrum

Weimar. Die Feuerwehr rückte Freitagabend nach Weimar Nord und an der Frauenplan aus: Ein Mensch steckte in einem Fahrstuhl fest, in einem Haus tropfte es "furchterregend" von der Decke.

Binnen einer Minute gingen am Freitagabend drei Notrufe im Weimarer Gefahrenschutzzentrum ein.

In der Allstedter Straße 3 war Papier in Brand geraten. In der Allstedter Straße 5 steckte ein Mensch im Fahrstuhl fest, und am Frauenplan tropfte es in einem Haus furchterregend von der Decke.

Die Feuerwehreinsätze waren bei Redaktionsschluss noch in Gang.