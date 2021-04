Weimar: Fußgängerin auf Zebrastreifen verletzt

Autofahrer sah die Passantin auf dem Fußgängerüberweg zu spät

Weimar. Auf dem Zebrastreifen in der Marienstraße ist Mittwoch eine Fußgängerin angefahren worden. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein Pkw die Straße stadtauswärts Richtung Belvederer Allee. Am Zebrastreifen soll er eine Fußgängerin zu spät bemerkt haben, welche die Straße in Richtung Ilmpark überquerte. Er versuchte eine Gefahrenbremsung, lenkte nach links, um auszuweichen. Dennoch traf das Fahrzeug die Fußgängerin, wobei sich die junge Frau nach Polizeiangaben leicht am linken Fuß verletzt haben soll. Sie kam zur Untersuchung ins Klinikum. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.