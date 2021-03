Weimar: Kinder streiten, bis die Polizei kommt

Weimar. Bei einer Prügelei kennt auch ein Vater keine Vernunft.

Eine Prügelei in der Bonhoefferstraße musste am Dienstagnachmittag von der Weimarer Polizei beendet werden. Wie die weiter informierte, waren gegen 16.45 Uhr zwei Gruppen mit Kindern im Alter zwischen 11 und 13 Jahren aneinander geraten. Erst kam es zu einem Streit in Worten. Daraus wurde eine Rangelei.

Schließlich sprang ein 13-Jähriger einem 12-Jährigen in den Rücken und würgte ihn. Der 12-jährige konnte sich befreien und rief die Polizei. Zwischenzeitlich kam der Vater des 12-Jährigen. Er schubste und beleidigte den 13-Jährigen. Die Polizisten trennten schließlich alle Kontrahenten. Der Vater bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.