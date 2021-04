Weimar und Umgebung: Tempokontrollen an vier Messstellen

Weimar. Polizei legt in Weimar einen Tag mit Schwerpunkt Verkehrsüberwachung ein

Das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei am Mittwoch in und um Weimar bei 1757 Fahrzeugen. Zwischen 6 Uhr und 20 Uhr bauten die Beamten vier Messstellen in Weimar und im Weimarer Land auf: 86 Fahrer waren zu schnell.

In Großschwabhausen wurden in der Zeit von 6 bis 14 Uhr insgesamt 277 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten hatten 22 Beanstandungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 77 bei erlaubten 50 km/h.

In der Weimarer Henry-van-de-Velde-Straße wurden von 9 Uhr bis 11 Uhr zehn Fahrzeuge kontrolliert und zwei Verwarnungen ausgesprochen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48 km/h bei erlaubten 30 km/h.

In der Tiefurter Alle von Weimar wurde in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13 Uhr die Geschwindigkeit von 40 Fahrzeugen gemessen. Bei sieben hatte die Polizei Beanstandungen. Der Schnellste fuhr 50 bei erlaubten 30 km/h.

In Umpferstedt blieb die Messstation von 13 Uhr bis 20 Uhr am längsten stehen. So konnten 1430 Fahrzeuge gemessen werden. Bei 55 gab es Beanstandungen. Die höchste Geschwindigkeit wurden mit 69 bei erlaubten 50 km/h gemessen.