Weißer Skoda in Nordhausen gestohlen

Ein Unbekannter stahl in der Nacht zu Mittwoch einen weißen Skoda Yeti aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Hesseröder Straße. Er war zuvor ins Haus gelangt, um dort mehrere Schlüssel, unter anderem den für das Auto, zu entwenden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls oder Hinweise zum Verbleib des Autos. Es hat das Kennzeichen „NDH-HR62“. Hinweise an Telefon: 03631/960.

