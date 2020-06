Ein die Autobahn überquerendes Wildschwein hat in der Nacht zu Dienstag mehrere Unfälle auf der A4 verursacht.

Wildschwein auf A4: 23-Jährige verletzt und 17.000 Euro Schaden

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, wollte in der Nacht zu Dienstag zwischen den A4-Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf ein Wildschwein die Autobahn überqueren. Ein Kleintransporter überfuhr das Tier, was danach auf der Fahrbahn liegen blieb.

Eine 23-Jährige konnte mit ihrem Auto dem toten Tier nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr darüber. In der Folge geriet sie mit ihrem Pkw in die Mittelleitplanke, welcher dort zum Stehen kam. Die 23-Jährige musste verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Schließlich fuhr noch ein dritter Pkw über den Wildschwein-Kadaver und wurde dadurch beschädigt. Laut Angaben der Autobahnpolizei entstand insgesamt ein Schaden von 17.000 Euro.