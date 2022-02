Windböen bringen Lkw zum Umkippen - Fahrer verletzt

Dannheim Heftige Windböen haben in Dannheim (Ilm-Kreis) das Gespann einer Sattelzugmaschine erfasst und den gesamten Lkw zum Umkippen gebracht.

Bei einem Arbeitsunfall an einem Silo der Landwirtschaftlichen Erzeugergesellschaft in Dannheim ist am Freitagnachmittag ein 23-Jähriger leicht verletzt worden.

Etwa 80.000 Euro Schaden

Der Mann hatte versucht, den Kippauflieger seines Fahrzeugs wieder einzufahren, als das Gespann von den Böen erfasst wurde - doch der Sattelzug kippte auf die Beifahrerseite. Er verkeilte sich in einem Silo, in dem der 23-Jährige zuvor die Ladung des Lkws entladen wollte.

An der Sattelzugmaschine und dem Auflieger entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.