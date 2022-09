Wohnung in Mühlhausen zweimal in einer Nacht von Einbrechern heimgesucht

Mühlhausen Schreck in der Nacht: Gleich zweimal versuchten Männer, in die Wohnung eines 29-Jährigen in Mühlhausen einzubrechen.

In der Nacht zum Freitag kam es gegen 3 Uhr Am Flachswasser in Mühlhausen zu einem Polizeieinsatz. Ein 29-jähriger Bewohner meldete über den Notruf, dass versucht werde über den Balkon in seine Wohnung einzudringen.

Die Täter hebelten hierzu an der Balkontür und der Jalousie, welche dadurch beschädigt wurden. Wie die Polizei mitteilte, misslang der Einbruch. Nach dem Eintreffen der Polizei waren die Täter nicht mehr vor Ort. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Polizei stellt Täter

Wenig später, gegen 4.30 Uhr, habe sich der Sachverhalt wiederholt. Erneut versuchten mehrere Personen, über den Balkon in die Wohnung des 29-Jährigen einzudringen. Als Polizisten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die Täter - jedoch nur mit bedingtem Erfolg.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich, sodass ein 36-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden konnte. Ob der Mann an beiden Taten beteiligt war, werde nun ermittelt.

