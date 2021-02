Zahlreiche Unfälle an gesperrter Straße

Gleich vier Unfälle sind am Freitag in der wegen Hochwassers gesperrten Werrastraße in Meiningen passiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, haben Autofahrer sowohl aus Ortsmitte sowie aus Richtung Untermaßfeld kommend die Beschilderung, die auf der Fahrbahn zur Absperrung aufgestellt war, umgefahren und teilweise beschädigt.

Im Laufe des Tages wurden die Beschilderungen erweitert, sodass diese noch auffälliger und unmissverständlicher wirken konnten.

Einer der Unfallverursacher, welcher auf Höhe der dortigen Tankstelle in die Absperrung fuhr, behauptete bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei, von einem anderen Fahrzeug abgedrängt worden zu sein und dadurch in die Absperrung geraten zu sein. Dies konnte mittels der Videoaufzeichnungen vom Tankstellengelände widerlegt werden, sodass den Fahrer eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat erwartet.

