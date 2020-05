Sieben Menschen mussten nach Verkehrsunfällen am Wochenende in Thüringen medizinisch versorgt werden.

Erfurt. Sieben Menschen sind bei mehreren Unfällen auf der A4 und A71 am vergangenen Wochenende in Thüringen verletzt worden.

Zahlreiche Unfälle und Verletzte auf regennasser Autobahn

So kam es nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf der A71 im Tunnel Behringen zu einem Unfall. Hier hatte ein 34-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war im Anschluss erst mit der Mittelleitplanke und dann mit der Tunnelwand kollidiert, wo das Auto noch einige Meter entlang schrammte, bevor es zum Stehen kam. Der 34-jährige Fahrer musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Autowrack gerettet werden. Es entstand mit 25.000 Euro ein hoher Sachschaden.

Zwei Kinder und ein Mann bei Unfall auf A4 verletzt

Auf der A4 bei Erfurt verletzten sich am Sonntagnachmittag drei Menschen bei einem Unfall. Laut Polizei war hier ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss die Böschung hinaufgefahren und sich im Anschluss überschlagen. Aus dem dem nun auf dem Lach liegenden Auto konnten zwei Kinder und der Fahrer leicht verletzt befreien. Sie alle wurden im Anschluss ins Krankenhaus nach Erfurt gefahren.

Auf regennasser Straße ins Schleudern geraten

Weiter auf der A4, zwischen Sattelstädt und Waltershausen, waren am Sonntagnachmittag zwei weitere Autos in einen Unfall verwickelt. Demnach war hier eine Fahrerin mit ihrem Wagen auf regennasser Straße ins Schleudern geraten und dann mit der linken und rechten Leitplanke kollidiert. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Ebenfalls ins Schleudern geraten

Auf der A4 kam es auch am Sonntagabend zu einem Unfall mit verletzten Personen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Pkw offenbar auf der regennassen Straße die Kontrolle verloren. Er fuhr damit in die Leitplanke. Der Mann musste anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Eisenach gebracht werden. Gegen 20.30 Uhr war die Strecke in Richtung Dresden für den Verkehr wieder freigegeben.

Motorradfahrer stürzt und verursacht Folgeunfall

Auf der A4, zwischen den Abfahrten Erfurt-Ost und Erfurt-West, verunglückte am gleichen Abend ein Motorradfahrer. Zudem stießen zwei Autos ineinander. Laut Polizei war ein 59-Jähriger hier mit seinem Motorrad auf der mittleren Fahrspur aus bisher noch unbekannter Ursache ins Schlingern geraten. Im weiteren Verlauf stürzte der Mann auf die Straße und verletzte sich dabei. Zwei Autos, die dem Unglücks-Motorrad ausweichen mussten, stießen im Anschluss ineinander. Der 59-Jährige kam ins Helios-Krankenhaus nach Erfurt. Kurz vor 21 Uhr war die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Autofahrer verletzt sich auf regennasser Straße

Und schließlich verlor ebenfalls auf der A4 auf regennasser Straße am Sonntagabend ein Mann die Kontrolle über sein Auto. Die Fahrt endete auch hier in der Leitplanke. Der Mann kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Eisenach. Die Unfallstelle war gegen 20.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.