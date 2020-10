Zehnjähriger allein in Arnstadt gestrandet

Der Zehnjährige wurde am Südbahnhof in Arnstadt aufgegriffen. (Archivfoto)

Arnstadt. In Arnstadt wurde ein Zehnjähriger allein am Bahnhof angetroffen, der während einer Reise von seinen Eltern getrennt wurde.

Weil seine Eltern nicht rechtzeitig in den Zug einsteigen konnten, ist ein Zehnjähriger allein mit der Bahn von Plaue nach Arnstadt gefahren. Ein Anrufer habe sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass er am Südbahnhof in Arnstadt auf den Jungen gestoßen sei, teilte die Polizei mit.

Offenbar war das Kind dort beim ersten Halt des Zuges nach Erfurt ausgestiegen. Wie sich herausstellte, war die Familie des Kindes bereits mit dem nächsten Zug nach Erfurt gefahren. Bundes- und Landespolizei sorgten dann dafür, dass die Familie sich am Arnstädter Hauptbahnhof wieder zusammenfand.