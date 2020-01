Erfurt. Bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Erfurt ist ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro entstanden. Ein Bewohner erlitt Verbrennungen an Gesicht und Händen.

Zehntausende Euro Schaden bei Brand von Doppelhaushälfte in Erfurt

Der 66 Jahre alte Bewohner der Haushälfte konnte sich am Samstag in Sicherheit bringen, erlitt aber leichte Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Er kam in ein Krankenhaus, das er schon nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte. Er hatte zunächst selbst versucht, den Brand zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte das Feuer anschließend.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler entzündete sich Öl in einem Topf, das der Bewohner erhitzt hatte. Das Feuer griff dann auf die Einrichtung über und erreichte letztlich auch den Dachstuhl.

Nach Angaben des Sprechers ist die betroffene Haushälfte derzeit nicht bewohnbar. Auch an der benachbarten Haushälfte entstand durch die Löscharbeiten Schaden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

