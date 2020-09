Zeugen gesucht: Unbekannte attackieren 42-Jährigen und verletzen ihn schwer

Sondershausen. In Sondershausen wurde am Montagnachmittag ein 42-Jähriger von mehreren Männern angegriffen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Montagnachmittag haben mehrere unbekannte Männer einen 42-Jähriger in Sondershausen attackiert und verletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann an den Treppen zum Schloss im Bereich Carl-Schroeder-Straße unterwegs, als ihn in Höhe einer Sitzecke mehrere Unbekannte plötzlich angriffen.

Sie sollen ihn geschlagen haben und nicht von ihm abgelassen haben, als er bereits am Boden lag. Der 42-Jährige hatte sich selber gegen 15.45 Uhr einen Krankenwagen gerufen. Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung eingeliefert.

Die Polizei Sondershausen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und den Tätern liefern können. Informationen können unter der Telefonnummer 03632/6610 mitgeteilt werden.

