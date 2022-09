Zeugen melden Rauchsichtung in Sondershausen

Sondershausen. Sechs Feuerwehren aus Sondershausen und Bad Frankenhausen waren ausgerückt. Die Einsatzkräfte suchten den Possenwald nach dem Brandherd ab.

Wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung am Kalkhügel in Sondershausen waren am Montag gegen 18.30 Uhr mehrere Feuerwehren aus Sondershausen ausgerückt. Alarmiert worden waren neben den freiwilligen Wehren aus Berka, Jecha, Stockhausen, Bebra und Mitte auch Kameraden aus Bad Frankenhausen, teilte Stadtsprecherin Janine Skara mit.

Die Ursache für die Rauchentwicklung sei nach einer Suche im Possenwald nicht entdeckt worden.

