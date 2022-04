Zigarettenautomat in Gotha gesprengt - Täter flüchten auf Fahrrädern

Gotha. Mehrere Anwohner sind in Gotha durch einen lauten Knall am Zigarettenautomaten auf den Vorfall aufmerksam geworden. Geld und Tabakwaren wurden gestohlen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Gotha gesprengt.

Durch einen lauten Knall wurden mehrere Anwohner auf das Tatgeschehen aufmerksam, teilte die Polizei mit. Die Zeugen haben zwei Täter beobachten können, die auf Fahrrädern flüchteten.

Zeugen gesucht

Es wurden Bargeld und Tabakwaren in unbekannter Höhe gestohlen. Außerdem verursachten die Täter einen Sachschaden von ungefähr 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

