Gotha. Mit einem Sprengkörper ist in Ohrdruf ein Zigarettenautomat beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zigarettenautomat in Ohrdruf gesprengt – Anwohner hören lauten Knall

Ein in der Reinhardtstraße in Ohrdruf installierter Zigarettenautomat wurde in der Nacht zum Samstag mit einem unbekannten Sprengkörper beschädigt und dadurch teilweise geöffnet.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Anwohner kurz nach Mitternacht einen lauten Knall wahr. Ob dieser der Tat zugeordnet werden kann, ist bisher nicht gesichert. Daher sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/78-1124 entgegengenommen.

Zur Beute und der Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden.

