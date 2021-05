Zoll stellt halbe Million Zigaretten und 150 Waffen sicher

Erfurt. Das Hauptzollamt Erfurt stellt 2020 eine halbe Million Schmuggelzigaretten und 150 Waffen sicher. Zudem werden 827 Millionen Euro Steuern eingenommen.

Rund eine halbe Million Schmuggelzigaretten sowie 150 Waffen, Waffenteile und verbotene Gegenstände wie Butterflymesser oder Elektroschocker stellten mobile Einheiten des Zolls vergangenes Jahr in Thüringen und Westsachsen sicher. Trotz teils geschlossener Grenzen fanden die Beamten bei verdachtsunabhängigen Kontrollen auch 53 Kilo verbotene Feuerwerkskörper und 226 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak.

Die Vorjahresbilanz des Hauptzollamtes Erfurt listet zudem 1800 Fälle auf, bei denen die Beamtinnen und Beamten auch auf Steuerschuldner aus dem Ausland getroffen sind, so dass sie offene Forderungen in Höhe von insgesamt 253.000 Euro vollstrecken konnten. Je nach Höhe der Schulden kann das beispielsweise bis zur Pfändung eines Pkw reichen.

Das Hauptzollamt in Erfurt ist für Thüringen, aber auch für Westsachen zuständig. Die Aufgaben verteilen sich auf sechs Zollämter und drei Zollservicepunkte. In Erfurt, Chemnitz, Gera und Plauen sind die mobilen „Kontrolleinheiten Verkehrswege“ stationiert.

870 Beschäftigte im Amtsbezirk Erfurt

Allein im Vorjahr wurden zudem rund 11,3 Millionen Warenlieferungen abgefertigt. Das waren 120.500 Einfuhren sowie 11,1 Millionen private oder geschäftliche Ausfuhren. Dabei konnte der Zoll in 220 Fällen 3300 gefälschte Waren im Wert von knapp einer Million Euro sicherstellen. Das Gros kam aus China und der Türkei.

Neben diesen Kontrollen ist der Zoll auch für das Einnehmen von Steuern und Abgaben zuständig. Insgesamt wurden in Thüringen und Westsachsen rund 827 Millionen Euro an Steuern und Abgaben kassiert. Davon entfielen unter anderem 655,7 Millionen Euro auf Verbrauchssteuern wie die Strom-, Energie- und Alkoholsteuer. 176,6 Millionen Euro an Steuern wurden zurückgezahlt. Zudem vollstreckte das Hauptzollamt Erfurt 32 Millionen Euro an offenen Forderungen.

Im Amtsbezirk Erfurt arbeiten rund 870 Beschäftigte, darunter 49 Nachwuchskräfte, die eine Ausbildung im mittleren Zolldienst erhalten oder ein duales Studium absolvieren.