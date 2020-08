Zu schnell bei Regen: Mehrere Unfälle auf A4 und A9

Mehrere Unfälle gab es am Sonntagabend und Montagmorgen auf den Autobahnen 4 und 9. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro.

Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich zunächst gegen 4.30 Uhr auf der A9 in Richtung München ein Unfall. Hier war ein Transporter in die Mittelleitplanke gekracht. Demnach war der Fahrer offenbar zu schnell unterwegs. Er blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro

Nur zehn Minuten später verlor der Fahrer eines Transporters auf der A4 zwischen Apolda und Weimar in Richtung Frankfurt am Main die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der linken Spur in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Die vier Insassen blieben demnach unverletzt. Der Schaden wird von der Autobahnpolizei mit 5000 Euro beziffert.

Auto überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

Am Sonntagabend ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar ein Unfall mit zwei Autos, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei waren beide Fahrzeuge auf nasser Straße ins Schleudern geraten und anschließend miteinander kollidiert. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Weimar gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich 25.000 Euro.

Bei Starkregen war außerdem ein Pkw am Sonntagabend in Fahrtrichtung München verunglückt. Offenbar hatte der Pkw-Fahrer bei einem Spurwechsel zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein die Kontrolle verloren. Das Auto überschlug sich im Anschluss und blieb erst im Straßengraben liegen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Bereits am Sonntagabend kam es auf der A4 zwischen Weimar und Apolda in Richtung Dresden zu einem Unfall. Nach Angaben der Autobahnpolizei war auf dem linken Fahrstreifen ein Auto ins Schleudern geraten. Anschließend rammte es ein Auto auf der mittleren Spur und kam erst im Straßengraben zum stehen. Als Ursache für den Unfall gibt die Autobahnpolizei unangepasste Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Witterungsbedingungen an. Verletzte gab es nicht, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro.

Kurz nach 21 Uhr verlor ein Pkw-Fahrer auf der A9 auf Höhe des Rastplatzes Hirschberg die Kontrolle über sein voll besetztes Auto und rutschte damit in den Straßengraben. Einer der Insassen musste im Anschluss medizinisch versorgt werden.