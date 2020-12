Zu schnell gefahren und gegen Baum geprallt

Am Sonntagabend hat es in der Nähe von Stadtroda einen schweren Unfall mit zwei Verletzten gegeben.

Stadtroda Schwer verletzt wurden zwei 19-Jährige Pkw-Insassen bei einem Autounfall auf einer Landstraße in der Nähe von Stadtroda.

Am Sonntagabend kam es gegen 22 Uhr auf der L1077 zwischen Tröbnitz und Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 19-jährige Fahrer eines Pkw kurz hinter Tröbnitz in Richtung Stadtroda nach einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr anschließend in ein Verkehrsschild und kollidierte dann frontal mit einem Baum.

Der Fahrer wurde wie sein 19-jähriger Beifahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen kamen sie in die Kliniken Jena und Gera. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit in einem auf 70 km/h begrenzten Abschnitt ursächlich gewesen sein.