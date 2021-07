Feuerzeug und Desinfektionsmittel: Jugendlicher erleidet in Sondershausen Brandwunden

Sondershausen. Jugendlicher Leichtsinn hat in Sondershausen zu einer gefährlichen Körperverletzung geführt.

Ein 16-Jähriger hat am Montagabend schwere Verbrennungen erlitten, als ein 15-Jähriger mit einem Feuerzeug zündelte.

Die Jungen spielten mit weiteren fünf Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren in Sondershausen Fußball, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Dabei bespritzte ein Mädchen ihren 16-jährigen Freund vom Spielfeldrand mit hoch entzündlichem Desinfektionsmittel. Als der Jugendliche in der Pause sein Oberteil auszog, habe der 15-Jährige ein Feuerzeug an dessen Haut gehalten.

Wegen der Rückstände des Desinfektionsmittels entzündete sich die Haut an der Schulter des Jugendlichen.

Der Verletzte wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.