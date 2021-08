Zugbegleiterin in Regionalbahn beleidigt und mit Wein überschüttet

Rothenstein/Rudolstadt. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde in einer Regionalbahn eine Zugbegleiterin von zwei Fahrgästen beleidigt und angegriffen. Weit kamen die Männer nicht.

Samstagnacht kam es in einer Regionalbahn von Jena in Richtung Saalfeld zu einem Zischenfall. Wie die Bundespolizei am Montag informierte, habe die Zugbegleiterin der Bahn zwei Männern die Weiterfahrt verweigert, da sie keinen Fahrschein hatten. Als die Zugbegleiterin den 28-Jährigen und den 31-Jährigen aufforderte den Zug am Bahnhof Rothenstein zu verlassen, überschüttete einer der beiden die Frau mit Wein und die beiden Männer verließen den Zug.

Daraufhin informierte die Zugbegleiterin die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt und zeigte den Vorfall an. Da auch der Lokführer des nachfolgenden Zuges bereits über den Vorfall informiert war, teilte er der Bundespolizei mit, dass die beiden Männer am Bahnhof Rothenstein in seinen Zug wieder einstiegen. Bundespolizisten nahmen die Männer dann am Bahnhof in Rudolstadt in Empfang. Gegen die Männer wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt.