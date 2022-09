Zwei 15 Jahre alte Mopedfahrer werden bei Unfällen im Landkreis Nordhausen schwer verletzt

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle, bei denen jugendliche Mopedfahrer verletzt wurden, ereigneten sich am Dienstag im Landkreis Nordhausen (Symbolfoto).

Ellrich, Bleicherode. Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle, bei denen junge Mopedfahrer erheblich verletzt wurden, ereigneten sich im Landkreis Nordhausen.

Im Landkreis Nordhausen ist ein junger Mopedfahrer frontal mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden.

Der 15-Jährige sei am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache zwischen Werna und Appenrode in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 60-Jährigen.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Am frühen Abend kam es in Bleicherode an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Nordhäuser Straße zu einem Unfall.

Dort kollidierte nach Polizeiangaben eine 60-jährige Autofahrerin in ihrem Lada mit einer 15-jährigen, vorfahrtsberechtigten Mopedfahrerin.

Die Jugendliche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.