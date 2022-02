Zwei ähnliche Unfälle an derselben Stelle an einem Tag in Nordhausen

Nordhausen. Waren wir hier nicht gerade schon mal? Das könnten sich die Polizisten in Nordhausen gefragt haben, als sie einen Allerweltsunfall abwickelten.

Zwei ganz ähnliche Unfälle am selben Schauplatz haben die Polizei in Nordhausen am Dienstag beschäftigt. In der Kasseler Landstraße auf Höhe einer Tankstelle übersah gegen 16.45 Uhr zunächst eine 22-Jährige ein vor ihr stehendes Auto. Durch den Aufprall wurde der 62-jährige Fahrer leicht verletzt.

Wenig später dann das Déjà-vu: Erneut wurden die Ordnungshüter gerufen – und zwar zur selben Stelle. Und wieder ging es um einen Auffahrunfall. Diesmal blieben allerdings beide beteiligten Fahrer unverletzt. Und noch etwas unterschied die beiden Unfälle: Während der erste in Fahrtrichtung stadteinwärts passiert war, geschah der zweite auf der Gegenseite.

